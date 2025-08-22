வார பலன்கள் - மீனம்

புதிய முயற்சிகள் எண்ணியபடி நடக்கும். பொருளாதாரம் மேன்மையடையும். தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் கிடைக்கும். பங்கு வர்த்தகம் சிறக்கும். உத்யோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களை மதித்து நடப்பீர்கள். வியாபாரிகள் லாபமடைவீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தில் உபரி வருமானம் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் சூழ்நிலையறிந்து கருத்துகளை வெளியிடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் கடமையிலேயே கண்ணாக இருக்கவும்.
பெண்மணிகள் புனித தலங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள். மாணவமணிகள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட் 28.
