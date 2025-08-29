வார பலன்கள் - தனுசு

வரவேண்டிய பணம் வந்து சேரும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவீர்கள். பொது காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் கருத்துக்கு மதிப்பளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் மற்றவர்களைக் கலந்தாலோசித்த பிறகே முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மக்கள் பிரச்னைகளில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் ஊக்கத்துடன் பணியாற்றுவீர்கள். பெண்களுக்கு ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். மாணவ மணிகள் விளையாட்டில் புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
