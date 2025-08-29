வார பலன்கள் - மேஷம்

நீடித்துக்கொண்டிருந்த விஷயங்கள் முடிவுக்கு வரும். நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைபாடுள்ளவர்கள் அதிலிருந்து விடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை ஆலோசித்த பிறகே முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு உழைப்பிற்கேற்ப லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு பழைய அனுபவங்கள் கைகொடுக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். பெண்கள் மனக்குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். மாணவ மணிகள் படிப்பில் முழுக்கவனத்தையும் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஆகஸ்ட். 30, 31, செப்டம்பர் 1.
