வார பலன்கள் - ரிஷபம்

நண்பர்கள் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாகக் கிடைக்கும். நேர்மையாக நடந்துகொள்வீர்கள். கோர்ட் விவகாரங்களில் சாதகமாகத் தீர்ப்பாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலையை குறித்த நேரத்தில் முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு போட்டியாளர்களால் தொல்லை ஏற்படாது. விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் உத்தியுடன் காரியமாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் விமர்சனங்களைத் தாண்டி வேலை செய்வார்கள். பெண்மணிகள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவைகளைச் செய்வீர்கள். மாணவமணிகளுக்கு ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 2, 3.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.