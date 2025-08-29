வார பலன்கள் - மிதுனம்

பழைய தவறுகளைத் திருத்திக்கொள்வீர்கள். தீயவர்களின் நட்பை விலக்கிவிடுவீர்கள். இறை சிந்தனை கூடும். தனித்தன்மை மிளிரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு கடன் சார்ந்த விண்ணப்பங்கள் பயனளிக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல்}வாங்கல் சாதகமாகும். விவசாயிகள் நவீன இயந்திரங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். பெண்மணிகள் தற்பெருமையின்றிச் செயல்படுவீர்கள். மாணவ மணிகள் விரும்பிய பாடப்பிரிவுகளில் சேர்ந்து உற்சாகமடைவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 4.
