வார பலன்கள் - கடகம்

பெரியோர்களின் ஆசிகளைத் தேடிப்பெறுவீர்கள். தொழில் போட்டிகளைச் சமாளித்துவீடுவீர்கள். தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு புது கூட்டாளிகளின் சேர்க்கை ஏற்படும். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளின் பேச்சுக்கு மதிப்புக் கொடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் வெளி வட்டாரத்தில் சிந்தித்துப் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு பெற்றோரின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். மாணவ மணிகள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
