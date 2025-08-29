வார பலன்கள் - சிம்மம்

உங்களிடம் பணிபுரிபவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். அரசிடமிருந்து உங்கள் தொழிலுக்கு உதவி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய வேலைகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் தனித்துச் செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணிகளை நேர்மையாக ஆற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். பெண்மணிகள் எதிர்பாராத சுபச்செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். மாணவ மணிகள் கவனம்
சிதறாமல் படிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
