வார பலன்கள் - கன்னி

குடும்பத்தில் சுமுகமான பாகப்பிரிவினை நடக்கும். சுபகாரியங்கள் நடைபெறும். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பாராத போனஸ் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கடையை சிறப்பாகச் சீரமைப்பீர்கள். விவசாயிகள் அமோக விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் கலைஞர்களுக்குத் தேவையான அறிவுரைகளை வழங்குவீர்கள். பெண்மணிகள் உற்றார் உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மாணவமணிகள் பொறுப்புடன் நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
