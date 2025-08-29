வார பலன்கள் - துலாம்

வருமானம் படிப்படியாய் உயரும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவீர்கள். மனவலிமை கூடும். பெற்றோருடன் இணக்கமாக இருப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு திறமைகள் வெளிப்படும் சூழல் உருவாகும். வியாபாரிகள் அனுபவமிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு வருமானம் கூடும்.
அரசியல்வாதிகள் புகழ் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு அலைச்சல் குறையும். பெண்மணிகள் உடன்பிறந்தோருக்கு உதவி செய்து மகிழ்வீர்கள். மாணவ மணிகளுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
