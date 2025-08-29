வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

உங்கள் தன்னம்பிக்கை, தனித்தன்மை கூடும். காரியங்கள் வெற்றி பெறும். மதிப்பு, மரியாதை உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் நட்புடன் நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் அமோகமாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்குப் பயணங்களில் ஆதாயம் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு வருவாய்கூடத் தொடங்கும். கணவர் குடும்பத்தினரிடம் பெண்கள் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். மாணவ
மணிகளுக்கு உடல், மனம் ஆரோக்யமாக இருக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
