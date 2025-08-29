வார பலன்கள் - மகரம்

நேர்முக, மறைமுக போட்டிகள் எதுவுமிராது. பொருளாதாரச் சிக்கல்தீர ஆலாசனை கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் பொருள்களை நேர்மையாக விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடை பராமரிப்புச் செலவு கூடும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களை அரவணைப்பீர்கள். பெண்மணிகளுக்கு இலக்கியத்தில் ஆர்வம் உண்டாகும். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
