வார பலன்கள் - கும்பம்

குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். அரசு காரியங்களில் நிலவிய சிரமங்கள் தீரும். பெற்றோரின் ஆதரவு கூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கொடுக்கல் - வாங்கலில் லாபம் கிட்டும். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதுவிதமான தேடல் பிறக்கும். பெண்மணிகள் ஆலயத் திருப்பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். தேர்வுகளில் மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
