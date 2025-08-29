வார பலன்கள் - மீனம்

முன்கோபத்தைக் குறைத்துக்கொள்வீர்கள். தொழிலில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள் உதவிகரமாக இருப்பீர்கள். வருமானம் எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேன்மை காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகளிடம் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளிடம் கட்சி மேலிடம் கருணையுடன் நடந்துகொள்ளும். கலைத்துறையினர் புதியவற்றைச் செயல்படுத்துவீர்கள். பெண்மணிகள் கணவரின் அன்பைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் நல்ல பெயரெடுப்பீகள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
