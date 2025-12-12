வார பலன்கள் - மேஷம்

பாராட்டுடன், பணவரவும் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வெளியூர் சென்று அலுவலகப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களின் வருகை அதிகரிக்கும். விவசாயிகள் சக விவசாயிகள் மத்தியில் செல்வாக்கைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடம் பேசும்போது எச்சரிக்கையாகப் பேசவும். கலைத்துறையினருக்கு பொன்னான வாய்ப்புகள் தேடிவரும். பெண்கள் கணவரின் மனமறிந்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
