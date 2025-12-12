வார பலன்கள் - ரிஷபம்

உயர்ந்தவர்களின் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாவீர்கள். காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தடைபட்டிருந்த காரியங்களில் வெற்றிவாகை சூடுவீர்கள். வியாபாரிகள் தங்கள் பொருள்களை புதிய சந்தையில் விற்க முயற்சி செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பணிகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடியும்.
அரசியல்வாதிகள் திறமையாகப் பேசி மற்றவர்களைக் கவருவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களில் மனநிம்மதி அடைவீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சாதகமான நிலை தென்படும். மாணவர்கள் படிப்பில் முதலிடத்தில் வருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
