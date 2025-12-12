வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
வருமானம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்கும். மழலைப் பாக்கியம் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகள் பாராட்டும் வகையில் நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் விலையைக் குறைத்து அதிக அளவில் விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பொருள்கள் விற்பனையில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் பொறுப்புகளைச் சரியாக உணர்ந்து செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் நன்றாக இருக்கும். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சாதகமான நிலை தென்படும். மாணவர்கள் பெற்றோருக்குப் பெருமை சேர்ப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

