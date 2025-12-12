வார பலன்கள் - கடகம்

சமுதாயத்தில் கௌரவமும், அதனால் அந்தஸ்தான பதவிகளையும் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளை நல்லமுறையில் பராமரிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் முக்கியப் பிரச்னைகளில் தன்னிச்சையாகச் செயல்பட வேண்டாம். கலைத்துறையினருக்கு புதிய கலைஞர்கள் நண்பர்களாவார்கள். பெண்கள் பொறுமையாக இருந்து குடும்பப் பொறுப்புகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய துறையில் முன்னேறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
