வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

சமுதாயத்தில் கௌரவமும், அதனால் அந்தஸ்தான பதவிகளையும் பெறுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளை நல்லமுறையில் பராமரிப்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் முக்கியப் பிரச்னைகளில் தன்னிச்சையாகச் செயல்பட வேண்டாம். கலைத்துறையினருக்கு புதிய கலைஞர்கள் நண்பர்களாவார்கள். பெண்கள் பொறுமையாக இருந்து குடும்பப் பொறுப்புகளைச் செயல்படுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய துறையில் முன்னேறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வார பலன்கள்
weekly predictions

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com