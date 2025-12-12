வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் ரகசியங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டாம். வியாபாரிகள் பொறுமையுடனும் நிதானத்துடனும் நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல்லிகளுக்குச் சிறிது செலவு செய்ய நேரிடும்.

அரசியல்வாதிகள் உங்கள் அந்தஸ்துக்குக் குறைவான விஷயங்களில் ஈடுபடமாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் சிறு சிறு நுணுக்கமான விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் தங்கள் பேச்சினால் மற்றவர்களைக் கவர்ந்திழுப்பீர்கள்.

மாணவர்கள் விளையாட்டுத்தனத்தைக் குறைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

