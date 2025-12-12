வார பலன்கள் - கன்னி

தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் மனதுக்குப் பிடித்த வேலைகளில் சேர்வீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள். விவசாயிகள் வயல் வரப்புச் சண்டைகளில் முடிவைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் அமோகமான ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் கற்பனையை துறையில் செயல்படுத்துவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்துடன் சுபநிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்களுக்குத் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
