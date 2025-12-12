வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். உறவினர்கள் வருகையால் வீடு களைக் கட்டும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் உழைத்து முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பணப்பெருக்கம் தானாகவே வரத்தொடங்கும். விவசாயிகளின் செல்வாக்கு உயரும். அரசியல்வாதிகளின் திட்டமிட்ட காரியங்கள் திட்டமிட்டபடி நடக்கும்.

கலைத்துறையினருக்கு துறையில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பெண்கள் குடும்பத்தில் நிம்மதியான சூழலைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 5

