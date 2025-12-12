வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
பூர்விகச் சொத்துகளில் இருந்த அலைச்சல்கள் குறையும். வழக்குகளில் சாதகமான திருப்பங்கள் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்களின் கடினமான பணிகளில் சக ஊழியர்கள் பங்கெடுத்துக் கொள்வார்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகள் கூடுதலான விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு திடீர் பணவரவு உண்டாகும்.

பெண்கள் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் சொல்லுக்குக் கட்டுப்படுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டம் - டிசம்பர் 6, 7 .

