வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் தங்கள் வியாபாரத்தை வெளியிடங்களுக்குச் சென்று விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சி மேலிடத்திடம் நெருங்கிப் பழகும் வாய்ப்புக் கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்குப் புதிய பாராட்டுகளும் பரிசும் கிடைக்கும்.

பெண்கள் குடும்ப கெüரவத்தைக் காப்பாற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் விடியற்காலையில் எழுந்து படித்து ஞாபகச் சக்தியை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 8, 9.

