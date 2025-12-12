வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
நெடுநாளாக தள்ளி வைத்திருந்த காரியங்களைச் செய்யத் தொடங்குவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் இருந்த மந்த நிலை நீங்கும். விவசாயிகள் விவசாயப் பணியாளர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் பற்றிய விமர்சன பேச்சுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும்.

பெண்கள் புதிய சேமிப்புகளில் நாட்டம் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 10, 11.

