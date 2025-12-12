வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

பொது காரியங்களில் ஈடுபட்டு நல்ல பெயரெடுப்பீர்கள். நண்பர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் ஊதிய உயர்வு பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு உழைப்பின் பலன் தாமதமின்றிக் கிடைக்கும்.

விவசாயிகள் அதிகமான நீர்வரத்தைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு சமூகப் பணிகளில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு விலை உயர்ந்த பொருள்கள் மீது ஆர்வம் உண்டாகும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

