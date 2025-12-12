வார பலன்கள் - கும்பம்

பொது காரியங்களில் ஈடுபட்டு நல்ல பெயரெடுப்பீர்கள். நண்பர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் ஊதிய உயர்வு பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு உழைப்பின் பலன் தாமதமின்றிக் கிடைக்கும்.
விவசாயிகள் அதிகமான நீர்வரத்தைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு சமூகப் பணிகளில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு விலை உயர்ந்த பொருள்கள் மீது ஆர்வம் உண்டாகும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
