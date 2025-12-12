வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
பொருளாதாரத்தில் சிறிது ஏற்றம், இறக்கம் இருக்கும். வாக்குறுதிகளைக் கவனமாகக் கொடுக்கவும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் புதிய நுணுக்கங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் உயர்ந்தவர்களுடன் சந்திப்பு நிகழும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவீர்கள்.

பெண்களுக்குப் பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறையும். மாணவர்கள் சக மாணவர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

