weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on

தொழிலை விரி​வு​ப​டுத்த பய​ணங்​க​ளைச் செய்​வீர்​கள். ஆரோக்​கி​யத்​தில் கவ​னம் செலுத்​து​வீர்​கள்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​க​ளுக்கு அலு​வ​ல​கத்​தில் ஊழி​யர்​க​ளின் ஆத​ர​வும் ஒத்​து​ழைப்​பும் கிடைக்​கும். வியா​பா​ரி​கள் புதிய முத​லீ​டு​க​ளைச் செய்து லாப​ம​டை​வீர்​கள். விவ​சா​யி​கள் மாற்​றுப்​ப​யிர்​க​ளைப் பயி​ரி​டு​வீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் கட்சி ரக​சி​யங்​களை வெளி​யில் பேச​வேண்​டாம். கலைத்​து​றை​யி​னர் சக கலை​ஞர்​க​ளுக்கு முன்​னு​தா​ர​ண​மாக நடப்​பீர்​கள். பெண்​கள் கடின உழைப்​புக்கு நடுவே தக்​க​நே​ரத்​தில் ஓய்​வெ​டுப்​பீர்​கள். மாண​வர்​கள் வெளி​வி​ளை​யாட்​டுப் போட்டி​க​ளில் வெற்றி பெறு​வீர்​கள்.

​சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - டிசம்​பர் 19

