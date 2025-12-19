வார பலன்கள் - மேஷம்
தொழிலை விரிவுபடுத்த பயணங்களைச் செய்வீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் ஊழியர்களின் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளைச் செய்து லாபமடைவீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப்பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி ரகசியங்களை வெளியில் பேசவேண்டாம். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக நடப்பீர்கள். பெண்கள் கடின உழைப்புக்கு நடுவே தக்கநேரத்தில் ஓய்வெடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் வெளிவிளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 19
