வார பலன்கள் - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொ​ழி​லில் புதிய இலக்​கு​களை நிர்​ண​யித்​துக் கொண்டு செய​லாற்​று​வீர்​கள். சிக்​க​ன​மாக இருந்து சேமிப்​பு​க​ளைக் கூட்டிக் கொள்​வீர்​கள். அரசு விஷ​யங்​க​ளில் இருந்த தாம​தம் வில​கும்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் அலு​வ​ல​கச் சூழ்​நிலை அறிந்து செயல்​ப​டு​வீர்​கள். வியா​பா​ரி​கள் புதிய முறை​யில் கடையை அலங்​க​ரிப்​பீர்​கள். விவ​சா​யி​க​ளுக்கு மக​சூல் நன்​றாக இருக்​கும்.

அர​சி​யல்​வா​தி​க​ளின் மீதான வதந்​தி​கள் மறை​யும். கலைத்​து​றை​யி​னர் பிற​ருக்கு உதவி செய்து மகிழ்​வீர்​கள். பெண்​கள் யோகா, பிரா​ணா​யா​மம் போன்​ற​வற்​றைக் கற்​றுக் கொள்​வீர்​கள். மாண​வர்​கள் உடற்​ப​யிற்​சி​யில் தவ​றாது ஈடு​ப​டு​வீர்​கள்.

​சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - டிசம்​பர் 20, 21

