வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

ம​னக்​கு​ழப்​பம், சஞ்​ச​லங்​க​ளில் இருந்து விடு​ப​டு​வீர்​கள். கவ​னம் சித​றா​மல் உழைப்​பீர்​கள். குழந்​தை​க​ளின் எண்​ணங்​க​ளைப் புரிந்து கொள்​வீர்​கள்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் புதிய வேலைக்கு மாறு​வீர்​கள். வியா​பா​ரி​கள் சில சலு​கை​களை அறி​வித்து லாபத்தை மேம்​ப​டுத்​து​வீர்​கள். விவ​சா​யி​கள் புதிய சந்​தை​யில் பொருள்​களை விற்​பீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் கடி​ன​மாக உழைத்து கட்சி​யில் புதிய பத​வி​க​ளைப் பெறு​வீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​ன​ரின் திற​மை​கள் வெளிப்​ப​டும். பெண்​கள் கண​வனை அனு​ச​ரித்து நடந்​து​கொள்​வீர்​கள். மாண​வர்​கள் தங்​க​ளின் தனிப்​பட்ட தேவை​களை நிறை​வேற்​றிக் கொள்​வீர்​கள்.

​சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - டிசம்​பர் 22, 23, 24.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com