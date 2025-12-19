வார பலன்கள் - மிதுனம்

மனக்குழப்பம், சஞ்சலங்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். கவனம் சிதறாமல் உழைப்பீர்கள். குழந்தைகளின் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய வேலைக்கு மாறுவீர்கள். வியாபாரிகள் சில சலுகைகளை அறிவித்து லாபத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய சந்தையில் பொருள்களை விற்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கடினமாக உழைத்து கட்சியில் புதிய பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் திறமைகள் வெளிப்படும். பெண்கள் கணவனை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 22, 23, 24.
