வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
​தொ​ழில் சீரா​கவே நடக்​கும். வாக்​கு​றுதி கொடுக்​கும்​போது கவ​ன​மாக இருப்​பீர்​கள்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் அலு​வ​ல​கத்​தில் கடு​மை​யாக உழைத்​துப் பாராட்​டு​க​ளைப் பெறு​வீர்​கள். வியா​பா​ரி​கள் எதி​லும் அக​லக்​கால் வைக்​கா​மல் வியா​பா​ரத்தை நடத்​து​வீர்​கள். விவ​சா​யி​கள் புதிய சந்​தை​களை நாடிச் செல்​வீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் மற்​ற​வர்​க​ளி​டம் பேசும்​போது சிந்​தித்​துப் பேசு​வீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​ன​ருக்கு கிடைக்​கும் பாராட்​டு​கள் மன​துக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்​கும். பெண்​கள் குடும்​பத்​தின் மேன்​மை​யைக் காப்​பாற்​று​வீர்​கள். மாண​வர்​க​ளுக்கு படிப்​பில் ஆர்​வம் அதி​க​ரிக்​கும்.

​சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - டிசம்​பர் 25.

