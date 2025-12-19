வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

தொழி​லில் மேன்மை உண்​டா​கும். வரு​மா​னத்​தில் படிப்​ப​டி​யான உயர்​வு​க​ளைக் காண்​பீர்​கள்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​க​ளி​டம் இருந்த அவ​நம்​பிக்​கை​கள் அக​லும். வியா​பா​ரி​கள் கூட்டா​ளி​க​ளின் உத​வி​யு​டன் கடன்​களை அடைத்​து​வி​டு​வீர்​கள். விவ​சா​யி​கள் புதிய குத்​த​கை​க​ளைத் தேடிப் பெறு​வீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் தொலை​தூ​ரச் செய்​தி​க​ளால் ஆனந்​தம் அடை​வீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​னர் அச​தி​கள் நீங்கி சுறு​சு​றுப்​பு​டன் கலைப்​ப​ணி​க​ளில் ஈடு​ப​டு​வீர்​கள். பெண்​க​ளுக்கு வீட்டில் சுப நிகழ்ச்​சி​கள் நடக்​கும். மாண​வர்​கள் ஆசி​ரி​யர்​க​ளின் அறி​வு​ரை​க​ளைக் கேட்டு நடப்​பீர்​கள்.

​சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்​லை.​

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com