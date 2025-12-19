வார பலன்கள் - கன்னி

பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்துக்குத் தேவையானவைகளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளைச் சுறுசுறுப்புடன் செய்து நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கல் லாபகரமாக இருக்கும். விவசாயிகள் கால்நடைப் பராமரிப்புகளுக்கு செலவு செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடத்தின் ஆதரவு ஊக்குவிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு பரிசும் கெüரவமும் பதவிகளும் கிடைக்கும். பெண்கள் உடன்பிறந்தோருக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் கடமை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
