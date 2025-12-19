வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
பொரு​ளா​தா​ரம் சிறப்​பாக இருக்​கும். குடும்​பத்​துக்​குத் தேவை​யா​ன​வை​களை வாங்கி மகிழ்​வீர்​கள்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் அலு​வ​ல​கப் பணி​க​ளைச் சுறு​சு​றுப்​பு​டன் செய்து நற்​பெ​யர் எடுப்​பீர்​கள். வியா​பா​ரி​க​ளுக்கு கொடுக்​கல், வாங்​கல் லாப​க​ர​மாக இருக்​கும். விவ​சா​யி​கள் கால்​ந​டைப் பரா​ம​ரிப்​பு​க​ளுக்கு செலவு செய்​வீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​க​ளுக்கு கட்சி மேலி​டத்​தின் ஆத​ரவு ஊக்​கு​விக்​கும். கலைத்​து​றை​யி​ன​ருக்கு பரி​சும் கெüர​வ​மும் பத​வி​க​ளும் கிடைக்​கும். பெண்​கள் உடன்​பி​றந்​தோ​ருக்கு உத​வி​க​ர​மாக இருப்​பீர்​கள். மாண​வர்​கள் கடமை உணர்ந்து செயல்​ப​டு​வீர்​கள்.

சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்​லை.

