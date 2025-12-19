வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
சுப​கா​ரிய பேச்சு வார்த்​தை​கள் சாத​க​மா​கும். திற​மைக்​கான மதிப்​பு​கள் உண்​டா​கும். உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் வேலை​களை குறித்த நேரத்​தில் முடித்​துக் கொடுப்​பீர்​கள். வியா​பா​ரி​கள் புதிய சந்​தை​க​ளில் பொருள்​களை விற்​பீர்​கள். விவ​சா​யி​க​ளுக்கு மக​சூ​லில் லாபம் அதி​க​ரிக்​கும்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் கட்சி​யின் அனு​ம​தி​யு​டன் பய​ணங்​களை மேற்​கொள்​வீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​னர் துறை​யில் தங்​க​ளின் முழுத் திற​மை​யை​யும் வெளிப்​ப​டுத்​து​வீர்​கள். பெண்​க​ளுக்கு குடும்ப உறுப்​பி​னர்​க​ளின் ஒற்​றுமை மன நிறைவை ஏற்​ப​டுத்​தும். மாண​வர்​கள் பெற்​றோ​ருக்கு அனு​ச​ர​ணை​யாக இருப்​பீர்​கள்.

​சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்லை.

