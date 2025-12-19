வார பலன்கள் - துலாம்

சுபகாரிய பேச்சு வார்த்தைகள் சாதகமாகும். திறமைக்கான மதிப்புகள் உண்டாகும். உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளை குறித்த நேரத்தில் முடித்துக் கொடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளில் பொருள்களை விற்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு மகசூலில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியின் அனுமதியுடன் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் தங்களின் முழுத் திறமையையும் வெளிப்படுத்துவீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒற்றுமை மன நிறைவை ஏற்படுத்தும். மாணவர்கள் பெற்றோருக்கு அனுசரணையாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
