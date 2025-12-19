வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
உங்​கள் காரி​யங்​க​ளில் திட்ட​மிட்​டுச் செயல்​ப​டு​வீர்​கள். வழக்​கில் சாத​க​மான தீர்ப்பு உண்​டா​கும்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் மேல​தி​கா​ரி​க​ளின் பாராட்​டு​க​ளைப் பெறு​வீர்​கள். வியா​பா​ரி​க​ளின் பழைய கடன்​க​ள் வசூல் ஆகும். விவ​சா​யி​கள் கால்​ந​டை, பால் வியா​பா​ரத்​தில் நன்மை அடை​வீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் கட்சி மேலி​டத்​தின் கட்ட​ளை​களை உட​னுக்​கு​டன் நிறை​வேற்​று​வீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​ன​ருக்கு சக கலை​ஞர்​க​ளால் புதிய ஒப்​பந்​தங்​கள் கிடைக்​கும். பெண்​கள் யோகா, தியா​னம் போன்​ற​வற்​றைச் செய்​வீர்​கள். மாண​வர்​கள் உள்​ள​ரங்கு விளை​யாட்​டு​க​ளில் வெற்றி பெறு​வீர்​கள்.

சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்லை.

