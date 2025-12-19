வார பலன்கள் - தனுசு

தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாட்டுப் பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் ஊதிய உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த தாமதங்கள் விலகும். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களால் பயனடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் உள்கட்சி பூசல்களில் ஈடுபட மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் பொருளாதாரம் உயரக் காண்பீர்கள். பெண்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் சிறப்பாகப் படித்து எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
