வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated on
1 min read

தொழி​லில் புதிய பொறுப்​பு​கள் கிடைக்​கும். வெளி​நாட்​டுப் பயண வாய்ப்​பு​கள் சாத​க​மா​கும்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் அலு​வ​ல​கத்​தில் ஊதிய உயர்​வைப் பெறு​வீர்​கள். வியா​பா​ரி​க​ளுக்கு கொடுக்​கல் வாங்​க​லில் இருந்த தாம​தங்​கள் வில​கும். விவ​சா​யி​கள் மாற்​றுப் பயிர்​க​ளால் பய​ன​டை​வீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் உள்​கட்சி பூசல்​க​ளில் ஈடு​பட மாட்டீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​னர் பொரு​ளா​தா​ரம் உய​ரக் காண்​பீர்​கள். பெண்​கள் ஆரோக்​கி​யத்தை மேம்​ப​டுத்​திக் கொள்​வீர்​கள். மாண​வர்​கள் ஆசி​ரி​யர்​க​ளின் வழி​காட்​டு​த​லால் சிறப்​பா​கப் படித்து எதிர்​பார்த்த மதிப்​பெண்​க​ளைப் பெறு​வீர்​கள்.

​சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்​லை.​

