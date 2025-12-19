வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
பொது காரி​யங்​க​ளில் ஈடு​பாடு உண்​டா​கும். உற்​றார், உற​வி​னர்​கள் வழி​யால் ஆதா​யம் ஏற்​ப​டும்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் வீண் பேச்​சு​க​ளைத் தவிர்த்து வேலை​யில் கவ​னம் செலுத்​து​வீர்​கள். வியா​பா​ரி​கள் சிறிய அள​வில் முத​லீடு செய்து வியா​பா​ரத்தை விரி​வு​ப​டுத்​து​வீர்​கள். விவ​சா​யி​கள் புதிய குத்​த​கை​களை நாடிப் பெறு​வீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் சுறு​சு​றுப்​பாக கட்சிப் பணி​களை ஆற்​று​வீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​னர் சிறு சிறு வாய்ப்​பு​க​ளால் மீண்டு வரு​வீர்​கள். பெண்​க​ளுக்கு கண​வன் குடும்​பத்​தா​ரி​ட​மி​ருந்து எதிர்​பார்த்த உத​வி​கள் கிடைக்​கும். மாண​வர்​கள் விளை​யாட்​டில் வெற்​றி​வாகை சூடு​வீர்​கள்.

சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்​லை.

