வார பலன்கள் - மகரம்

பொது காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். உற்றார், உறவினர்கள் வழியால் ஆதாயம் ஏற்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வீண் பேச்சுகளைத் தவிர்த்து வேலையில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் சிறிய அளவில் முதலீடு செய்து வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை நாடிப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் சுறுசுறுப்பாக கட்சிப் பணிகளை ஆற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சிறு சிறு வாய்ப்புகளால் மீண்டு வருவீர்கள். பெண்களுக்கு கணவன் குடும்பத்தாரிடமிருந்து எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் விளையாட்டில் வெற்றிவாகை சூடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.