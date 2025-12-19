வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

தொழி​லில் புதிய இலக்​கு​களை எட்டு​வீர்​கள். போட்டி​க​ளி​லும் வெற்றி பெறு​வீர்​கள்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​கள் கேலிப் பேச்​சுக்கு மதிப்பு கொடுக்​கா​தீர்​கள். வியா​பா​ரி​கள் ரொக்​கத்​திற்கே வியா​பா​ரம் செய்​யுங்​கள். விவ​சா​யி​கள் கொள்​மு​த​லில் லாபத்​தைக் காண்​பீர்​கள்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் தொண்​டர்​க​ளுக்கு உதவி செய்து, அவர்​க​ளின் ஆத​ர​வைத் தக்க வைத்​துக் கொள்​வீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​னர் சவா​லான பணி​க​ளை​யும் துணிந்து செய்து முடிப்​பீர்​கள்.

பெண்​கள் எதிர்​கா​லம் சார்ந்த முடி​வு​க​ளை​யும் எடுப்​பீர்​கள். மாண​வர்​கள் ஆசி​ரி​யர்​க​ளி​டத்​தில் வளைந்து கொடுத்​துச் சென்று வெற்றி பெறு​வீர்​கள்.

சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்​லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com