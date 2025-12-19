வார பலன்கள் - கும்பம்

தொழிலில் புதிய இலக்குகளை எட்டுவீர்கள். போட்டிகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கேலிப் பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுக்காதீர்கள். வியாபாரிகள் ரொக்கத்திற்கே வியாபாரம் செய்யுங்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்கு உதவி செய்து, அவர்களின் ஆதரவைத் தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் சவாலான பணிகளையும் துணிந்து செய்து முடிப்பீர்கள்.
பெண்கள் எதிர்காலம் சார்ந்த முடிவுகளையும் எடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடத்தில் வளைந்து கொடுத்துச் சென்று வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
