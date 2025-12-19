வார பலன்கள் - மீனம்

இனம் புரியாத கவலைகள் தோன்றி மறையும். வரவுகளில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் அலுவலக வேலைகள் தாமதமின்றி நடக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த நெருக்கடிகள் நீங்கும். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பணிகள் அனைத்தும் தாமதமின்றி நிறைவேறும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் சாதகமான சூழலைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைத் தேடிப் பெறுவீர்கள். பெண்களுக்கு வெளியூரிலிருந்து அனுகூலமான செய்திகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் சிறப்பாக தேர்ச்சி அடைவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.