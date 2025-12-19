வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

இனம் புரி​யாத கவ​லை​கள் தோன்றி மறை​யும். வர​வு​க​ளில் ஏற்ற இறக்​க​மான சூழல் உண்​டா​கும்.

உத்​தி​யோ​கஸ்​தர்​க​ளின் அலு​வ​லக வேலை​கள் தாம​த​மின்றி நடக்​கும். வியா​பா​ரி​க​ளுக்கு கூட்டுத் தொழி​லில் இருந்த நெருக்​க​டி​கள் நீங்​கும். விவ​சா​யி​க​ளுக்கு விவ​சா​யப் பணி​கள் அனைத்​தும் தாம​த​மின்றி நிறை​வே​றும்.

அர​சி​யல்​வா​தி​கள் கட்சி​யில் சாத​க​மான சூழ​லைக் காண்​பீர்​கள். கலைத்​து​றை​யி​னர் புதிய ஒப்​பந்​தங்​க​ளைத் தேடிப் பெறு​வீர்​கள். பெண்​க​ளுக்கு வெளி​யூ​ரி​லி​ருந்து அனு​கூ​ல​மான செய்​தி​கள் கிடைக்​கும். மாண​வர்​கள் போட்டி​க​ளில் சிறப்​பாக தேர்ச்சி அடை​வீர்​கள்.

சந்​தி​ராஷ்​ட​மம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com