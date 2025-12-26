வார பலன்கள் - ரிஷபம்

பிரிந்திருந்த உறவினர்கள் குடும்பத்துடன் இணைவார்கள். நோய் நொடிகள் நீங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் முயற்சிகளில் இருந்த தடைகள் விலகும். வியாபாரிகள் வரவு செலவு கணக்குகளைச் சரியாக வைத்துக் கொள்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பயிர்களில் புழு, பூச்சிகளின் பாதிப்பு சிறிது இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் பொதுச் சேவையில் அனுகூலமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ஏற்ற இறக்கங்களை சாதுரியமாகச் சமாளிப்பீர்கள்.
பெண்களுக்கு பெற்றோரின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் சிந்தித்துச் செயலாற்றுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
