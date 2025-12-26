வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

சிலர் புதிய வீட்டுக்கு மாறுவீர்கள். நல்ல செய்தி வந்து சேரும் . குடும்பத்தில் தடைபட்டிருந்த சுபகாரியங்கள் நடக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை கச்சிதமாக முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தைப் பெருக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.

விவசாயிகள் உழைப்புக்கேற்ற பலன்களைப் பெறுவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடம் அனுசரித்துச் செல்வீர்கள்.

கலைத்துறையினர் வருமானம் உயரக் காண்பீர்கள். பெண்களுக்கு தனலாபம் உண்டாகும். மாணவர்கள் தேவையில்லாத பிரச்னைகளிலிருந்து விலகிவிடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com