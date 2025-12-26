வார பலன்கள் - கடகம்

தன்னம்பிக்கையுடனும் மனோதிடத்துடனும் காரியங்களை ஆற்றுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சிந்தித்துச் செயல்படுவீர்கள்.
விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் நெருக்கடிகளில் இருந்து தப்பித்துக்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாராத இடங்களிலிருந்து புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தினரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களிடம் அதிக நெருக்கம் வேண்டாம்.
சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 26.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.