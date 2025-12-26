வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
தொழிலில் இருந்த பிரச்னைகள் தானாகவே தீர்ந்துவிடும். குடும்பத்தில் நிம்மதி நிறையும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் அமைதியாகப் பணியாற்றுவீர்கள். வியாபாரிகள் பழைய கடன்களை அடைத்துவிடுவீர்கள்.

விவசாயிகள் தக்க நேரத்தில் பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துவீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் நண்பர்களாக மாறிவிடுவார்கள்.

கலைத்துறையினர் தங்கள் திறமைகளில் புதிய பொலிவைக் காண்பீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளால் பெருமை அடைவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் மட்டுமே ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 27, 28.

