வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உடன் பிறந்தோரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். வருமானம் சீராக இருக்கும். அதே நேரம் வீண் செலவு செய்ய வேண்டாம்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய நிலங்களை வாங்க முயற்சி செய்வீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினரின் ரகசியங்களை அறிந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவு குறையும். மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 29, 30.

