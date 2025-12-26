வார பலன்கள் - துலாம்

எடுத்த காரியங்கள் நினைத்தபடி நிறைவேறும். தொழிலில் லாபம் கிடைக்கும். பூர்விக சொத்துகளில் சுமுக பாகப்பிரிவினை உண்டாகும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். வியாபாரிகளுக்கு கடன் தொல்லைகள் இராது. விவசாயிகள் பயிர் விளைச்சல் முறையில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் வெளியூர்களுக்குச் சென்று கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு மேன்மை உண்டாகும்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் நன்றாகப் படிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - டிச. 31, ஜனவரி 1.
