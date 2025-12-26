வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

குழந்தைகளால் பெருமை அடைவீர்கள். புதியவர்கள் நண்பர்களாவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் முன்னேற்றத்துக்கு சக ஊழியர்கள் உதவி செய்வார்கள். வியாபாரிகள் யுக்திகளை மாற்றிக் கொண்டு வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்கு உதவிகளைச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிந்துகொள்வீர்கள்.
பெண்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் உதவிகளைப் பெற்று மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் சகமாணவர்களுக்கு புரியாத பாடங்களைப் புரிய வைப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
