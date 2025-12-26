வார பலன்கள் - தனுசு

தொழிலில் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். நண்பர்களும், உற்றார் உறவினர்களும் அனுசரணையாக இருப்பார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் இருந்த கெடுபிடிகள் குறையும். வியாபாரிகள் கடன் கொடுக்காமல் லாபத்திற்கே வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் அதிக மகசூலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் அனைவராலும் பாராட்டப்படுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்ப மேன்மையைக் கட்டிக் காப்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முதல் மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.