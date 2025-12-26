வார பலன்கள் - மகரம்

குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் சிறப்பாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியில் உயர்வைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் திருப்தியாக வியாபாரத்தை நடத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பணிகள் சுமுகமாக முடியும்.
அரசியல்வாதிகள் தங்கள் செயல்களை தன் முனைப்புடன் செய்து வெற்றி பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் போட்டிகளை சாதுரியமாகச் சமாளிப்பீர்கள்.
பெண்கள் கணவருடன் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் அறிவுரைப்படி நடந்து கொண்டு நற்பெயரெடுப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
