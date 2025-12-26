வார பலன்கள் - மீனம்

பொருள்களைப் பத்திரப்படுத்திக் கொள்வீர்கள். பயணங்களால் பலன்களை அடைவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளுக்கு சிறிது செலவு செய்ய நேரிடும்.
அரசியல்வாதிகள் இடையூறுகளை சாதுரியமாகச் சமாளிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் விருந்து, கேளிக்கைகளில் கலந்துகொள்வீர்கள்.
பெண்கள் உற்றார், உறவினர்களிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்களின் அறிவாற்றல் பெருகும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
