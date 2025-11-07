வார பலன்கள் - மேஷம்

குடும்பத்தினருடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். சுபகாரியங்களை முன்னின்று நடத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளில் கவனத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகளுக்குத் தவறிப்போன குத்தகைகள் திரும்பக் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பிரசாரங்களில் தைரியத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சமகால கலைஞர்களை நம்பி முடிவுகளை எடுக்கவேண்டாம். பெண்களுக்குக் குடும்பத்தில் அமைதி உண்டாகும். மாணவர்களுக்குக் கல்வியில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
