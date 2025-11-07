வார பலன்கள் - ரிஷபம்

சுறுசுறுப்பாக, திறமையாகப் பணியாற்றுவீர்கள். வெளியூரிலிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்துசேரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு பெருகும். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்திலிருந்த மந்தநிலை விலகும்.
விவசாயிகள் சக விவசாயிகளிடமிருந்து ஒதுங்கி நின்று காரியமாற்றுவீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்களிடமிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும்.
பெண்களின் நீண்டகால ஆசைகள் நிறைவேறும். மாணவர்கள் படிப்பில் முழு ஈடுபாட்டைக் காட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
