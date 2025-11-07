வார பலன்கள் - மிதுனம்

தொழிலில் பழைய நெருக்கடிகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடுமையாக உழைத்து நற்பெயரைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் நட்பாகப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகள் உரங்களுக்கு அரசு மானியங்களைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் திறமையாகச் செயல்பட்டு கட்சியில் வளர்ச்சியடைவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவீர்கள்.
பெண்கள் தங்கள் இல்லத்தில் மருத்துவச்செலவு குறையக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
